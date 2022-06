UFSM irá inaugurar a nova Cozinha Escola do Espaço Multidisciplinar em Silveira Martins

Foto: UFSM/Silveira Martins

Está agendada para o dia 10 de junho a inauguração da nova Cozinha Escola do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Silveira Martins, que foi reformada pela instituição de ensino e equipada em parceria com o Progredir Geoparque Quarta Colônia.

Contando com a presença do secretário estadual de Turismo, Raphael Ayub, além de representantes dos nove municípios que integram a Quarta Colônia de Imigração Italiana, a programação inicia às 9h, em São João do Polêsine, na sede do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) com a presença dos prefeitos que integram a Quarta Colônia. Na sequência, em Silveira Martins, ocorrerá a inauguração da Cozinha Escola do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM/Silveira Martins. Na oportunidade haverá ainda presença de alunos do Tecnólogo em Gestão de Turismo da UFSM e distribuição da Revista Arco/UFSM.

PROGRAMAÇÃO



Local: Condesus/São João do Polêsine

9h – Visita ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa) 9h – Reunião com os prefeitos da Quarta Colônia e apresentação do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco

10h – Assinatura de acordo para elaboração dos planos turísticos dos municípios da Quarta Colônia pela UFSM

Local: UFSM/Silveira Martins

11h30 – Inauguração da Cozinha Escola do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM/Silveira Martins

12h – Almoço tradicional italiano por adesão na Cozinha Escola