UFSM inicia estudos hidrológicos para reconstrução de pontes em Nova Palma

No último dia 23 de maio, começaram os estudos hidrológicos que irão embasar a reconstrução das pontes e passagens molhadas no município de Nova Palma. A ação é conduzida por uma equipe de professores do curso de Engenharia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com apoio técnico de colaboradores.

Os trabalhos tiveram início na região do Distrito de Caemborá. Estiveram presentes para acompanhar as primeiras análises o engenheiro Guilherme Simões, a fiscal ambiental Betânia Uliana, o secretário municipal de Obras e Trânsito, Sergio Losekann, e o secretário municipal de Administração, Egleton Rodrigues.

Os estudos são parte essencial do planejamento para a recuperação da infraestrutura afetada, garantindo segurança e eficiência nas futuras obras.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma