UFSM firma parceria para Plano de Manejo do Monte Grappa, em Ivorá

Na última semana foi realizada uma reunião, no Gabinete do prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, para tratar sobre o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Monte Grappa.

O objetivo é elaborar o Plano de Manejo de forma participativa, considerando a capacidade de análise e de planejamento do processo, desenvolvendo diagnósticos e programas analíticos para responder aos desafios de Gestão.

A reunião contou com a presença da representante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), professora do Núcleo de Estudos de Áreas Protegidas (NEAP), Suzane Marcuzo. Participaram também o vice-prefeito, Jordano Moro e a secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon.

“O Plano de Manejo é um documento gerencial e técnico importante para que a área protegida cumpra com seus objetivos. Nessa perspectiva, o Parque Natural Municipal Monte Grappa, que faz parte da zona núcleo do corredor ecológico da Quarta Colônia e está inserido no Geoparque Quarta Colônia aspirante Unesco, traz em seu histórico de criação uma parceria firmada entre a Universidade Federal de Santa Maria e a Administração Município de Ivorá, onde está localizado. Desde o processo, junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA)/RS, a UFSM representada pelo NEAP do Curso de Gestão Ambiental do Colégio Politécnico, realizou os diagnósticos de biota e capacidade de carga turística para a concepção do Parque Municipal”, destacou a professora, Suzane Marcuzo.

De acordo coma professora Suzane, participam também pesquisadores do Curso de Geografia, que realizaram levantamentos do Monte Grappa enquanto monumento geológico, bem como diversos geosítios localizados próximos à unidade de conservação. “Por sua vez, é uma oportunidade para os alunos de cursos das áreas envolvidas na elaboração do Plano de Manejo vivenciarem a prática e aprofundarem o ensino-aprendizagem de diversas disciplinas relacionadas, resultando em estágios, trabalhos de conclusão de Curso e até mesmo dissertações de mestrado”, completou a professora.

A dirigente dos núcleos de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Iensen Cherobini, que também é engenheira Florestal, salientou que o Monte Grappa é reconhecido pela sua importância turística, através da Lei Municipal 139/1991 e definido como Sítio de Caráter Natural, Paisagístico e Patrimônio Natural do Município, conforme Lei Complementar 01/2010 (Plano Diretor). “O local é conhecido por apresentar uma trilha chamada de Via Sacra, que atrai pessoas, que buscam contato com a natureza e espiritualidade”, finaliza a dirigente.

Fonte: Prefeitura de Ivorá