UFSM e prefeitos do Condesus assinam Carta de Intenção à Unesco

Seguindo as medidas de segurança e distanciamento, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burmann, e o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus, assinaram na tarde desta segunda-feira, dia 22, a Carta de Intenções que será encaminhada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, na busca do selo de Geoparque Quarta Colônia.

O ato foi realizado na sede do Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica – Cappa em São João do Polêsine. Além do reitor da UFSM, Paulo Afonso Burmann, assinaram o documento o presidente do Condesus e prefeito de Nova Palma, André Rosatto, e os prefeitos de Agudo, Valério Vili Trebien; Dona Francisca, Edaleo Dala Nora; Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner; Ivorá, Ademar Valentim Binotto; Pinhal Grande, Luiz Antonio Burin; Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno; e São João do Polêsine, Matione Sonego.

De acordo com a coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania da UFSM – à frente do projeto Geoparque Quarta Colônia -, Jaciele Carine Sell, a carta ainda não é o pedido oficial para ser Geoparque, mas sim uma sinalização de que se está trabalhando para isso. “É uma sinalização para a Unesco de que aqui no Rio Grande do Sul, estes nove municípios, representados pelo Condesus em parceria com a Universidade, estão trabalhando para isso”, ressalta.

Se recebida e aceita pela Unesco, a região passará a ser denominada “Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco” e não mais “Projeto Geoparque Quarta Colônia”.

Esta é uma etapa intermediária e necessária no processo de certificação. Parece algo simples, de início, mas é uma forma de dar visibilidade ao projeto e ao trabalho desde já (e quem sabe até de trazer os olhares internacionais para o território).

Geoparque Quarta Colônia

O Projeto Estratégico Geoparque Quarta Colônia é uma iniciativa da Pró Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Este já possui uma trajetória e algumas condições para a efetivação da proposta, dentre elas, a singularidade geológica (pré requisito indispensável para o pleito) e principalmente, interesse da comunidade acadêmica da UFSM em contribuir com a população desses lugares na construção de tal estratégia de desenvolvimento local. A intenção é implementar e coordenar uma proposta de Geoparque no território da Quarta Colônia visando novas alternativas para a economia regional, de forma sustentável, por meio da conservação do patrimônio natural e cultural, da educação para o meio ambiente, incentivo à geração de renda através de iniciativas privadas, bem como ao turismo local. Tudo isso, através da apropriação do conhecimento, da capacitação da comunidade, da formação acadêmica, da pesquisa, da extensão, da intervenção e da articulação junto ao poder público local, entidades e sociedade civil organizada.

A Quarta Colônia é composta por nove municípios gaúchos: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma , Pinhal Grande , Restinga Sêca , São João do Polêsine e Silveira Martins . As características destes municípios que compõem a Quarta Colônia, como a beleza natural das suas paisagens, da abundância de água de seus rios e de suas cascatas, da raridade dos fósseis ali encontrados que testemunham as mudanças ambientais do planeta nos últimos 250 milhões de anos e a cultura preservada dos seus imigrantes, se bem articuladas, podem permitir que essas comunidades possam legar, às próximas gerações deste planeta, um futuro em que a qualidade de vida esteja em sintonia com a conservação da sua cultura e com a sua herança geopatrimonial.

