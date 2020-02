UFSM e Ministério da Cidadania apresentam projeto Progredir Geoparque Quarta Colônia

Foi apresentado na última sexta, dia 7, o Projeto Progredir Geoparque Quarta Colônia aos representantes da assistência social dos nove municípios da Quarta Colônia. O evento, realizado no Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA/UFSM), em São João do Polêsine, contou com a presença da equipe da Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da Universidade Federal de Santa Maria, membros do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e representantes do Ministério da Cidadania.

O projeto, fruto da parceria entre a UFSM, através da Pró-Reitoria de Extensão, o Ministério da Cidadania e o Condesus, objetiva capacitar profissionalmente os moradores da região e tem como foco os beneficiários do programa Bolsa Família. De acordo com Gustavo Saldanha, da Secretaria de Inclusão Produtiva do Ministério da Cidadania, a proposta central é estimular o público de baixa renda a participar e frequentar os cursos que serão ofertados pela UFSM nas cidades da região, possibilitando que os jovens nem-nem (jovens entre 18 e 29 anos que nem trabalham, nem estudam) possam adquirir qualificação profissional e se emancipar socialmente.

Para o assessor do ministério da cidadania, Beto Fantinel, o recurso projetado para a execução do programa é de aproximadamente R$ 1 milhão, obtivo pela UFSM junto ao Ministério em dezembro de 2019. De acordo com Fantinel, esse investimento tem dois objetivos principais: combater a pobreza, através da qualificação profissional e do acesso ao mercado de trabalho, e potencializar o Projeto Geoparque Quarta Colônia, para que a região seja reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. “Eu, como ex-aluno da UFSM e natural dessa região, me sinto muito privilegiado por poder acompanhar o desenvolver deste projeto que vai ser fundamental para o reconhecimento da região”, finaliza Fantinel.

O pró-reitor de Extensão da UFSM, Flavi Ferreira Lisboa Filho, ressalta que parceria entre a UFSM e o Ministério da Cidadania é fundamental para que o sonho da região virar Geoparque da Unesco torne-se realidade. “Hoje a UFSM, com apoio do Condesus, atua como Projeto Geoparques na Quarta Colônia, e o Ministério da Cidadania traz um aporte considerável de recursos para que consigamos avançar no projeto e no ano que vem concorrer a candidatura de Geoparque da Unesco”, destaca Flavi.

O lançamento oficial do projeto Progredir Quarta Colônia e o início das atividades estão previstos para o mês de março deste ano.

Fonte: UFSM