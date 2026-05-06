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UFSM e Condesus firmam acordo de cooperação para fortalecimento do Quarta Colônia geoparque Mundial da Unesco

Na noite desta terça-feira, dia 5, em Pinhal Grande, foi assinado o acordo de cooperação entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), reforçando o compromisso com o fortalecimento do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco, projeto desenvolvido pelo Condesus.

O documento foi assinado por Martha Adaime, reitora da UFSM; Lucas Michelon, prefeito de Pinhal Grande e presidente do Condesus, e Jucemara Rossato, prefeita de Nova Palma e coordenadora do Geoparque.

O acordo tem como objetivo a união de esforços entre a UFSM e o Condesus para criar condições que viabilizem ações conjuntas de cunho técnico, científico e cultural, com foco no desenvolvimento e na consolidação do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco. A iniciativa fortalece a integração entre pesquisa, educação e território, contribuindo para a valorização do patrimônio natural e cultural da região, além de impulsionar estratégias sustentáveis de desenvolvimento local.

Com informações do Condesus

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