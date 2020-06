UFSM e Condesus encaminharão carta de intenção à Unesco

Na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Afonso Burmann, e o Conselho de Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus, estarão reunidos para assinar a Carta de Intenções que será encaminhada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco, sendo mais um passo na busca do selo de Geoparque Quarta Colônia, o segundo Geoparque do Brasil.

O ato será realizado às 14h, na sede do Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica – Cappa em São João do Polêsine. Além do reitor da UFSM, Paulo Afonso Burmann, devem assinar o documento o presidente do Condesus e prefeito de Nova Palma, André Rosatto, e os prefeitos de Agudo, Valério Vili Trebien; Dona Francisca, Edaleo Dala Nora; Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner; Ivorá, Ademar Valentim Binotto; Pinhal Grande, Luiz Antonio Burin; Restinga Sêca, . Paulo Ricardo Salerno; São João do Polêsine, Matione Sonego; e Silveira Martins, Fernando Luiz Cordero.

Esta carta ainda não é o pedido para ser Geoparque, mas sim uma sinalização de que se está trabalhando para isso. Se recebida e aceita pela Unesco, a região passará a ser denominada “Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco” e não mais “Projeto Geoparque Quarta Colônia”.

Esta é uma etapa intermediária e necessária no processo de certificação. Parece algo simples, de início, mas é uma forma de dar visibilidade ao projeto e ao trabalho desde já (e quem sabe até de trazer os olhares internacionais para o território).

Fonte: Condesus