UFSM assina acordo de cooperação internacional com Instituto Politécnico do Porto

Nesta segunda-feira, dia 8, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) assinou um acordo de cooperação internacional com o Instituto técnico do Porto, de Portugal. O objetivo é colaborar em atividades nos domínios do Patrimônio Cultural, das Artes Visuais e da Educação.

Entre outros fatores, a parceria se dá em virtude do profundo interesse no estreitamento das relações técnicas-científicas e culturais entre Brasil e Portugal; Do interesse comum em promover e estimular o ensino e os avanços científicos-pedagógicos dos dois países; Do desejo de incrementar o intercâmbio e a cooperação técnico-científica, para fortalecer a produção científica institucional e os programas de desenvolvimento entre os dois países.

O professor Júlio César Cossio Rodriguez destacou a importância do acordo para a UFSM: “Essa é mais uma ação da Universidade em direção à internacionalização. Todo acordo e todo o convênio que nós realizamos são importantes para as pessoas. Quando há municípios e institutos externos que se interessam pela região, quando envolve mais programas de pós-graduação, acontece aquilo que nós queremos, que é a troca de ações concretas. São esses os convênios que interessam a nossa universidade. Então, espero que não fique só no papel e que as ações se desenvolvam em todos os âmbitos propostos”.

O acordo também será relevante para projetos de desenvolvimento da região, tal como o projeto do Geoparque da quarta colônia, que vem sendo desenvolvido pela UFSM. Os cursos de pós-graduação da universidade já estão atuando junto aos nove municípios que fazem parte do projeto, e a parceria firmada no dia de hoje, que atuará, também, no campo Patrimônio Cultural, busca fortalecer essa atuação.

O reitor da Universidade, Luciano Schuch, destaca este fator: “Para nós, é muito importante esse acordo de cooperação e a questão da internacionalização da nossa universidade. O projeto do geoparque, que é um grande projeto de desenvolvimento da nossa região e no qual a universidade vem trabalhando há mais de 4 anos, vai receber os avaliadores da UNESCO no final do ano, ou seja, deixou de ser um projeto de gestão para ser um projeto institucional. Percebemos que esse é um modelo para o desenvolvimento da região. Hoje, são mais de 27 professoras da Quarta Colônia se qualificando, fazendo mestrado, fruto dessa nossa caminhada. Há também a questão do desenvolvimento baseado no empreendedorismo, na inovação. E essas ações sempre consideram o que o território da região tem a oferecer. Esse nosso trabalho potencializa o que há de bom nos territórios, pois colocamos o conhecimento da Universidade à disposição das pessoas que buscam desenvolver a região”.

O acordo estabelecido hoje entre a UFSM e o Instituto Politécnico do Porto vai vigorar, inicialmente, durante 5 anos, a partir do dia da assinatura do convênio; Participaram da reunião, além do reitor da UFSM, Luciano Schuch, o Presidente da Famurs e Prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, o Assessor da Secretaria de Assuntos Internacionais da UFSM, professor Júlio César Cossio Rodriguez, o professor do Instituto Politécnico do Porto e Diretor do Museu Nacional Soares dos Reis, de Portugal, António Pontes, e demais professores envolvidos no projeto.

Texto: Ascom Gabinete do Reitor UFSM