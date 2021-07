UBS de São João do Polêsine conta agora com Eletrocardiograma

A Secretaria da Saúde de São João do Polêsine adquiriu nesta semana um aparelho de Eletrocardiograma para disponibilizar o exame na Unidade Básica de Saúde (UBS) para pacientes chamados eletivos ou não emergenciais.

O Eletrocardiograma já é realizado no município, mas somente no Hospital Dr. Roberto Binatto. A aquisição do eletrocardiógrafo para a UBS visa reduzir o tempo de espera para o exame, oferecer mais comodidade e agilizar as demandas dos pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde (Sus).

O exame com o uso do aparelho verifica a existência de problemas com a atividade elétrica do coração. É um procedimento rápido, simples e indolor que permite diagnosticar condições leves a graves como infartos, crescimento de cavidades, disritmias, entre outras deficiências.

Para a UBS também foi adquirida uma maca para a realização dos exames e uma mesa para alocar o aparelho. Os investimentos foram realizados por meio de recursos financeiros de Emenda Parlamentar do deputado federal Osmar Terra.

Fonte: Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine