Troca do telhado da Secretaria de Saúde de Paraíso do Sul está sendo realizada

A Prefeitura de Paraíso do Sul está trabalhando na recuperação dos prédios públicos, reformando e realizando as manutenções necessárias. Na última semana iniciou a retirada do antigo telhado do prédio da Secretaria e Postinho de Saúde da sede, que estava danificado. Esta retirada está sendo feita pela equipe da Secretaria de Obras e a colocação do novo telhado em aluzinco será realizada por empresa terceirizada.

O término desta obra se dará, segundo previsão da empresa, no máximo em três semanas, se as condições do tempo seguirem satisfatórias.

Ainda na Secretaria de Saúde será construída uma área para os motoristas que no momento não tem um local adequado para se organizarem durante os turnos de trabalho.

A Prefeitura segue buscando realizar melhorias e demais manutenções usando mão de obra e recursos próprios.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul