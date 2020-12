Trecho urbano da ERS-149, em Formigueiro, está em obras de pavimentação

Aproximadamente R$ 1 milhão está sendo investido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – para melhorar as condições de trafegabilidade da ERS-149, em Formigueiro. O calçamento no Km 69 da rodovia será substituído por asfalto.

De acordo com o secretário Juvir Costella, as intervenções atendem tanto a comunidade local quanto os usuários que se deslocam para outras regiões do estado. “O trecho é bastante utilizado pelos moradores, mas também integra uma importante rota de transporte de cargas”, salienta.

Iniciada na segunda quinzena de novembro, a obra está dentro do cronograma planejado pelo Daer. A terraplenagem está concluída e, atualmente, ocorre a execução da sub-base e da drenagem da rodovia. A última etapa é implantação do asfalto.

Segundo o diretor-geral da autarquia, Luciano Faustino, a expectativa é de que em janeiro a obra esteja finalizada. “Teremos o recesso do final de ano, correspondente ao Natal e ao Ano Novo, e logo em seguida será possível entregar essa importante melhoria para a comunidade”, destaca.

As atividades na ERS-149 integram o Plano de Obras do governo do Estado, que contou com reforço de R$ 60 milhões anunciados pelo governador Eduardo Leite em setembro deste ano.

Fonte: Daer