Teve início a obra de calçamento do trecho da Avenida Tiradentes e da Rua Francisco Fick em Paraíso do Sul. Nesta semana a equipe da Empresa, C. H. Roggia Construções Ltda. iniciou a colocação dos tubos no local, situado nos arredores da Praça Florinaldo Rohde, e seguem trabalhando nesta obra de pavimentação.

O valor total da obra é de R$ 354.940,71. Deste valor, R$ 134.116,75 é recurso próprio do município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul