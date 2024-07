Transferido em razão da enchente, 30º Congresso Brasileiro de Turismo ocorrerá em dezembro, em Restinga Sêca

Agendado anteriormente para ocorrer entre os dias 6 e 8 de maio, o 30º Congresso Brasileiro de Turismo (CBTuris) foi cancelado na época em razão da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Agora, o evento foi confirmado para ser realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

O congresso, promovido pela promovido pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), é considerado o maior evento técnico-cientifico da categoria que abrange reflexões das atividades características do turismo realizada no Brasil, por sua programação e público.

A cada edição, o evento apresenta um tema central e neste ano a temática do CBTuris é: “Ciência e inovação: transformando a governança turística, e o compromisso com a Agenda 2030 dos objetivos do desenvolvimento sustentável”.

Como estratégia nacional de inovação em turismo 2021-2024, o Ministério do Turismo defende como proposta diretriz e inovação dos planejamentos estratégicos nacionais de turismo. Espera-se que a inovação resulte em melhorias significativas para a competitividade do turismo brasileiro, e contribua para o avanço dos indicadores e metas do turismo.

Durante os três dias do congresso, os visitantes terão oportunidades de se integrar com a maior rede de profissionais que fazem acontecer o turismo brasileiro. Poderão participar com artigos e publicar em revistas científicas, além de poder compartilhar suas ações com organizações e empresas do trade turístico Nacional.

O público-alvo são Turismólogos Bacharéis, Tecnólogos, Professores e Estudantes de Turismo, Hotelaria, Gestores Públicos, Guias de Turismo e Especialistas de diversas áreas para uma série de oficinas, debates, palestras, apresentação de trabalhos científicos, exposição e networking.

Mais informações e inscrições podem ser realizadas no site: https://www.abbtur.org.br/cbturis2024/