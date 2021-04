Trabalhos de plantio e outras atividades no Horto Municipal de Nova Palma

No dia 30 de março iniciaram os trabalhos de plantio de hortigraneiros (alface, repolho e tempero verde) no Horto Municipal de Nova Palma que serão utilizados na alimentação escolar.

Previamente a este trabalho, no dia 15 de março, foi realizada uma reunião na Prefeitura Municipal com a participação da Emater, Secretarias de Agricultura e de Educação, para montar o cronograma de plantio do ano de 2021.

Após a encomenda das mudas, começou-se a atividade que tem por objetivo a produção para a alimentação escolar nas escolas caso retorne o ano letivo presencial – do contrário, será entregue junto aos kits de merenda escolar para as famílias dos alunos cadastrados.

A atividade contou com a participação técnica do secretário de Agricultura, Eliardo Cargnin, e da agrônoma da Emater, Sandra Denardin, juntamente com o apoio das servidoras municipais da equipe responsável pelo Projeto “Semeando um Novo Saber”, Clauciane Stefanello e Márcia Somavilla, e do funcionário responsável pelo Horto Municipal, Vanderlei de Melo.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma