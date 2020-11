Trabalho de mestrado evidencia a ligação do artista Iberê Camargo com sua terra natal, Restinga Sêca

Com o objetivo de registrar as memórias de amizades e as passagens do artista restinguense Iberê Camargo pelo município de Restinga Sêca, a mestranda em Patrimônio Cultural pela Universidade de Santa Maria – UFSM, Thais Danzmann Chaves tem como objeto de pesquisa e estudo, o artista restinguense Iberê Camargo em sua Terra Natal.

Thais conta que tudo começou quando conheceu Restinga Sêca há cerca de dois anos e meio, quando trabalhava em Porto Alegre, na Agência de Leilões e Espaço Cultural – Daniel Chaieb e teve a oportunidade de ter os primeiros contatos com obras do artista restinguense, Iberê Camargo. “Foi amor à primeira vista pela intensidade do trabalho expresso na Arte de Iberê”, comenta.

Durante esse período, ficou entre Porto Alegre e Restinga Sêca e surgiu a oportunidade de realizar juntamente com as demais atividades do Natal Encanto e da inauguração da conclusão da primeira fase da reforma da Estação Ferroviária, a intervenção cultural “Exposição Alusiva aos 104 de Iberê Camargo, o Filho Ilustre”.

Thais busca registrar as memórias de amizades, através dos memorialistas amigos ainda vivos de Iberê, como Idalisa Zimmer e professor Protógenes Solon de Mello, bem como suas passagens pelo município e prospecção de fontes primárias, através de materiais iconográficos referentes ao artista plástico como: fotos, desenhos, recortes de jornais, cartas e até mesmo obras do artista presentes na comunidade.

O trabalho também visa como transversalidades questões de Educação Patrimonial, promovendo a valorização das referências culturais e identitárias de Restinga Sêca, o estímulo ao uso da história e memória do município dentro da localização e valorização na Quarta Colônia, incitar a preservação do patrimônio cultural, desenvolver atrativos que consigam garantir Produto Turístico e tenham poder de atrair público e consequentemente capitalização, entre outras.

O produto final da pesquisa consiste em uma Exposição Itinerante Autoexplicativa materializada em fotos, vídeos e posterior publicação, tendo como público alvo escolas, clubes, igrejas, agências bancárias, Câmara Municipal e átrio de empresas. Ainda contará com oficinas “Espaço Visitantes”, onde será possível deixar mensagens, colorir a partir das impressões identificadas durante a visitação e expô-las no local. Também material voltado à acessibilidade/surdos e deficientes visuais, idosos e em mídia.

Iberê Camargo nasceu na Estação Férrea, em 18 de novembro de 1914, filho de Adelino Alves de Camargo e Doralice Bassani de Camargo, ferroviários. Para marcar a data dos 106 anos de Iberê, Thais convidou os amigos do artista, Idalisa Zimmer e professor Protógenes Solon de Mello, para uma visita à estação, onde puderam relembrar às visitas de Iberê a Restinga e outros momentos de convivência e amizade com o artista.

O prefeito e o vice-prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno e professor Vilmar Foletto, também participaram da visita.