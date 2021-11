Tottenham de Faxinal do Soturno é campeão do Torneio da Amizade de Restinga Sêca

Neste domingo, dia 21, foi realizada a fase final do Torneio da Amizade, competição de futebol organizada pela equipe restinguense do Operário E. C., no campo da agremiação, na localidade de São Miguel dos Carvalhos, interior de Restinga Sêca. O Tottenham, de Faxinal do Soturno, sagrou-se campeão.

A competição se dividiu em duas partes, com a primeira realizada no último dia 7, com 12 equipes participantes. As seis melhores avançaram para a fase final, realizada neste domingo, dia 21. As equipes classificadas foram: Operário, River, Vila Rosa e Sport Clube União do Recanto Maestro, os três de Restinga Sêca, também Tottenham, de Faxinal do Soturno, e Vila Nova, de São João do Polêsine.

O título ficou com o Tottenham, que venceu a decisão contra o Vila Nova nos pênaltis pelo placar de 5×4, após empate no tempo normal em 0x0. Na 3ª posição, fechando a ordem dos melhores do torneio, ficou a equipe do Vila Rosa.

Por Michel Schünke

Com informações de Francisco Bolzan