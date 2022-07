Toquinho faz show no Recanto Maestro acompanhado pela cantora Camilla Faustino

Foto: Marcos Hermes

Um dos mais importantes nomes da MPB, o cantor e compositor Toquinho desembarca na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana para um show no dia 2 de julho, sábado, às 19h30, no recém-inaugurado Palco Bell’Anima, anfiteatro ao ar livre que fica entre as cidades de Restinga Seca e São João do Polêsine. O artista apresentará seu novo espetáculo, A Arte de Viver, que reúne clássicos dos seus 55 anos de carreira, como Tarde em Itapuã, Que Maravilha, Regra Três, Samba de Orly, Aquarela, Caderno e tantas outras.

A apresentação em voz e violão, que une a técnica e a sensibilidade do grande músico, ainda contará com a participação da cantora goiana Camilla Faustino, que vem se destacando no cenário da música brasileira e que foi indicada ao Grammy Latino pelo seu último álbum Bossa Sempre Bossa. Os ingressos para o show estão à venda em www.guicheweb.com.br e na Lojas Dullius do Recanto Maestro com preços de R$ 110 para quem tem direito a meia-entrada e R$ 220 no valor inteiro. Uma hora antes do início do show, também haverá venda de ingressos no local.

Mais sobre Toquinho

Nascido no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, no em 6 de julho de 1946, Antonio Pecci Filho, que depois ganhou o apelido de Toquinho, teve aulas com Paulinho Nogueira (primeiros e principais acordes), Isaías Sávio (violão erudito) e Léo Peracchi (orquestração). Gravou cerca de 85 discos, compôs mais de 500 músicas e fez cerca de 10 mil shows pelo Brasil e pelo exterior.

Tem como principais parceiros Vinicius de Moraes (a colaboração deles durou 11 anos e rendeu mais de 100 composições), Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Francis Hime, Mutinho, Carlinhos Vergueiro, Gianfrancesco Guarnieri, Elifas Andreato, Paulo César Pinheiro. Suas maiores influências são Baden Powell, Edgard Gianullo e Oscar Castro Neves. Entre seus principais clássicos ainda estão Escravo da Alegria, A Casa, O Pato, Na Tonga da Mironga do Kabuletê, Samba de Orly, Carta ao Tom 74, Cotidiano n.º 2, Samba pra Vinicius, Canção pra Jade e Carolina Carol Bela. Poucos artistas podem se orgulhar de ter tantos sucessos populares, de tão alta qualidade, como ele que há mais de 50 anos tem conquistado plateias de todas as idades.

Com a pandemia, Toquinho se ausentou dos palcos em 2020 e 2021, mas não parou de produzir. Atendendo a inúmeros pedidos de fãs que gostariam de dispor de um acervo permanente do artista, ele desenvolveu um projeto com 20 módulos de vídeos e conteúdos exclusivos, com opção de legendas em quatro idiomas. É a série Minha história em 20 Canções, em que, com sua técnica e sensibilidade, Toquinho conta a história de suas canções, como foram compostas, como surgiram as parcerias, além de mostrar, de forma clara, suas harmonizações.

Antes disso, entre 2017 e 2019, excursionou com sucesso por Espanha, Portugal e Itália. Com Ivan Lins e MPB4, repetiu o sucesso de 2015 e 2016, com vários shows, além de ter se apresentado frequentemente com João Bosco e outros parceiros da Bossa Nova, como Carlos Lyra, Roberto Menescal, Quarteto em Cy, Wanda Sá, Leila Pinheiro, Joyce Moreno. Suas mais recentes participações em CDs foram com a celista francesa Ophélie Gaillard (Alvorada), a pianista brasileira Eliane Elias (Dance of time) e a violonista Berta Rojas (Felicidade). Lançou também o DVD Toquinho – 50 anos de carreira em dezembro de 2017, com a participação de Paulo Ricardo, Mutinho, Tiê, Anna Setton e Verônica Ferriani.

Sobre o Palco Bell’Anima

Inaugurado em março no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, a cerca de 30 quilômetros de Santa Maria, o anfiteatro ao ar livre tem capacidade para acolher até 450 espectadores e pode receber espetáculos com e sem amplificação. A estrutura, projetada pelo arquiteto italiano Enrico Torrice, tem mais de 100 metros quadrados, em formato de meia-lua com uma sequência de 14 degraus que servem de arquibancada para receber o público, que pode apreciar tanto a visão do palco como a vista do alto do vale. O projeto acústico, feito pelo engenheiro argentino Gustavo Basso, aproveita o caminho natural que o som percorre na concha acústica criada pela própria estrutura da arquibancada de pedra, permitindo a distribuição sonora uniforme por toda a área ocupada pelos espectadores.

Desde a sua abertura, em março deste ano, o espaço já recebeu shows de grandes artistas nacionais e internacionais, reunindo apresentações da música erudita à popular. Já se apresentaram no espaço o conjunto português Quarteto Lopes-Graça, o grupo paulista Demônios da Garoa, Os Fagundes e a Orquestra Jovem Recanto Maestro, além da cantora norte-americana Cerissa McQueen.

SERVIÇO

Toquinho e Camilla Faustino apresentam o show A Arte de Viver

Dia 2 de julho, sábado, às 19h30

Palco Bell’Anima (Rua Oniotan, s/n, São João do Polêsine – Recanto Maestro – Restinga Sêca/ RS)

Ingressos

R$ 110,00 meia-entrada

R$ 220,00 inteiro

Pontos de venda

Online, pela Guichê Web: https://www.guicheweb.com.br/toquinho-e-camila-faustino-em-a-arte-de-viver_16859

Lojas Dullius Recanto Maestro (Estrada Recanto Maestro, 1889 – Restinga Seca). Horários de funcionamento: segundas e terças, das 13h às 19h; quartas, quintas e sextas, das 9h às 19h; sábados, das 9h às 18h; e domingos, das 8h às 17h.

Palco Bell’Anima: No dia do show, haverá venda no Palco Bell’Anima, a partir das 18h.