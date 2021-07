Toma posse o novo Conselho Paroquial da Igreja São João Batista de Formigueiro

No sábado, dia 3, foi realizada a posse do novo Conselho Paroquial da Igreja São João Batista do município de Formigueiro.

Com o ato ocorrido após a celebração religiosa, o novo coordenador é Conselho paroquial é Alcemar Argenta e Michele Bisognin, que tem como vice-coordenador José Eduardo Zafanelli e Adelita Renck, tesoureiros Iolanda Filipini, padre Alcione Carvalho e Leonir Mozzaquatro; secretária Cláudia Zanini; eventos e Salão Paroquial Sandro Corrêa e Fabiana Cunha; e Conselho Fiscal e Juventude Adriano Penteado e Jurema Marcuzzo. Juntamente aos membros convidados pelo pároco, o padre Alcione, segue os membros natos na pessoa dos coordenadores das pastorais e movimentos.

A Paróquia São João Batista agradece ao conselho antecessor que atuou por 4 anos: “Que o Espírito Santo ilumine e abençoe a todos”.