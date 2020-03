Tô na Praça homenageia mulheres neste domingo em Faxinal do Soturno

Celebrado pela primeira vez em 1908, nos Estados Unidos, o Dia Internacional da Mulher busca refletir sobre a luta das mulheres pela igualdade de direitos e oportunidades.

Em 2020, a data reservada para o Projeto “Tô na Praça” de março é justamente o dia 8 e, uma programação especial vai ser realizada na Praça Vicente Pallotti, a partir das 15h30min. O tema do evento é “Saúde e Bem-Estar da Mulher”.

Na programação, haverá mateada com a ervateira Ximango, feira de artesanato e produtos coloniais locais e brinquedos infláveis gratuitos para as crianças. Também estão programados dois shows musicais. O primeiro, às 17h, será com os “Graebner Brothers”, de Agudo, que trazem uma apresentação emocionante de saxofone e teclado. Logo após, às 18h, é a vez da cantora Alanna, de Júlio de Castilhos, com um repertório de sertanejo que vai animar o final de tarde de domingo.

Também haverá o ‘Espaço Mulher’ com exposição de produtos e serviços disponibilizados por mulheres faxinalenses que atuam nos ramos de saúde, beleza e bem-estar.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno