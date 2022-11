Tô na Praça de novembro será em Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno

O Projeto Tô na Praça deste mês será marcado pela inauguração das obras de revitalização da Praça Ervino Servi “Bibo”, no Distrito de Santos Anjos, interior de Faxinal do Soturno.

O evento acontecerá no próximo domingo, dia 13, a partir das 15h, com mateada, pintura facial, brinquedos infláveis e Feira do Agricultor, das Agroindústrias e do Artesanato. Às 15h30min está marcada a cerimônia de inauguração no espaço de lazer, com a presença de autoridades. No final da tarde, às 17h, haverá apresentação musical com a dupla Elton e Vinny.

O evento, que terá transmissão da Rádio Integração FM 98.5, é aberto ao público e toda comunidade faxinalense e do Geoparque Quarta Colônia está convidada a prestigiar uma tarde de domingo especial em Santos Anjos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno