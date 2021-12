Tiago Cantarelli será o presidente da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca em 2022

Durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca realizada na noite desta segunda-feira, dia 6, foi realizada a eleição da Mesa Diretora para 2022.

Quem assumirá a presidência no lugar do vereador Mauro França da Costa será Tiago Cantarelli, que já foi presidente em 2017 e está no terceiro mandato como vereador.

A Mesa Diretora para 2022 terá ainda o vereador André Tonetto como vice-presidente, e os vereadores Abel Oliveira e Tatiana Giuliani de Lara como 1º e 2º Secretários respectivamente.