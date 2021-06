Testes rápidos de antígeno aceleram o diagnóstico de Covid-19 em Restinga Sêca

A Secretaria de Saúde de Restinga Sêca, visando acelerar o processo de diagnóstico da Covid-19 e diminuir a espera por resultados de exames, iniciou no mês de junho a utilização de Testes Rápidos de Antígenos.

A modalidade de teste já era utilizada em redes privadas de diagnóstico, e, em alguns casos específicos na Ala Covid do município. Porém, em função do aumento do fluxo de pacientes suspeitos, a gestão municipal optou por disponibilizar o teste para toda a população restinguense.

A utilização do teste segue os protocolos e notas orientativas da Secretaria Estadual de Saúde, e tem o resultado informado minutos após a sua aplicação (cerca de 20 minutos). Até então, todos os pacientes que tinham quadro de saúde suspeito e compatível com Covid-19 eram testados através do exame RT-PCR, no qual, as amostras iam para fora do Município para serem analisadas, seguindo o fluxo disponibilizado pelo governo do Estado, o que acarretava em um tempo maior de espera dos resultados.

É importante lembrar, antes da realização do teste, o paciente passa por avaliação criteriosa da equipe de saúde, e em alguns casos, mesmo com o resultado negativo, a equipe pode orientar a coleta de teste confirmatório (RT-PCR).

Segundo a secretária de Saúde, Jocelaine Brauner, a ampliação da realização destes testes é uma importante ação que agiliza o processo de diagnóstico, fazendo com que diminua o fluxo na Ala Covid, evitando o retorno de pacientes não positivos em um ambiente de alto risco de contaminação, tem uma avaliação muito positiva dos profissionais (médicos e enfermagem). “Pacientes positivos seguem o tratamento dentro dos protocolos Covid e as pessoas com resultado negativo seguem a sua rotina”, destaca a secretária. Vale lembrar que, toda a população deve manter as medidas preventivas contra o Covid-19.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca