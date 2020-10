Termo de cooperação entre Seapdr e município de Dona Francisca na etapa final

Está em fase final de implantação o termo de cooperação entre a Prefeitura de Dona Francisca e a Secretaria da Agricultura, Pecuária de Desenvolvimento Rural (Seapdr). Em reunião na última semana, o coordenador regional Celso Carvalho e a supervisora regional, Gisane Lanes de Almeida conheceram as duas servidoras cedidas pelo município para atuar no Escritório de Defesa Agropecuária que deverá ser instalado antes do final do mês de outubro.

Participaram da reunião, juntamente com o coordenador, a supervisora e as servidoras indicadas, o prefeito de Dona Francisca, Edaleo Dalla Nora, o secretário municipal de Agricultura, Anderson Baú, o fiscal estadual agropecuário Marcos Groff e o servidor Arildo Teixeira.

O objetivo da reunião foi discutir os últimos detalhes para a celebração do termo de cooperação técnica com o município, com relação ao local para instalação e cedência das servidoras. Na próxima semana, a médica veterinária Luana Rocha e a técnica agrícola Lucilene Maraschin deverão passar por um treinamento realizado pela Supervisão Regional de Santa Maria.

Devido à reestruturação do serviço agropecuário oficial, que entra em vigor no dia 16 de outubro, algumas inspetorias da região estão sendo extintas e os municípios receberam a proposta de manter os serviços administrativos com a criação de um Escritório de Defesa Agropecuária através de termo de cooperação. Pelo termo, a Prefeitura passa a ser responsável por ceder servidores, local e toda a infraestrutura necessária para realizar as atividades administrativas, sendo que a fiscalização e vigilância continuam a cargo da Seapdr.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr