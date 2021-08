Terceiro grupo de alunos AMF a caminho de Torino para fazer parte da graduação no exterior

Um novo grupo de alunos da Antonio Meneghetti Faculdade, localizada no Recanto Maestro, embarca para a Itália para cursar parte da graduação na Università degli Studi di Torino (Unito).

Os alunos Raphael Lannes, Natália Gädtke, Ariane Machado, Kerolim Ribeiro e Nízio Maia, do Bacharelado em Direito, e as alunas Valentina Noronha e Juliana Ely, do Bacharelado em Administração farão graduação-sanduíche pela Universidade de Turim. Valentina e Natália, nesta oportunidade, optaram pela modalidade remota que também é uma possibilidade ofertada pela instituição de Turim. É a primeira vez que alunos de Administração da AMF irão estudar graduação-sanduíche na Unito.

A AMF firmou um Acordo de Cooperação Científica e Acadêmica com a Università degli Studi di Torino em janeiro de 2016, para intercâmbio e realização de graduação-sanduíche para os cursos de Direito, com o Departamento de Jurisprudência. Em junho de 2019, foi firmado um acordo para que também alunos de Administração pudessem fazer parte da graduação na Itália, este junto à Scuola de Management. A Universidade fica na cidade de Turim, na região de Piemonte, e é uma universidade reconhecida mundialmente.

Essa iniciativa se insere em um dos pilares de formação da AMF: a internacionalidade. Na AMF se acredita que estudar fora do país ou mesmo ter contato com outras culturas e contextos é um ponto fundamental da formação do jovem, pois é a partir disso que é possível ampliar a própria visão de mundo, aprender novos modos de pensar e de fazer e, assim, se tornar ainda mais competente naquilo que se deseja trabalhar.

Fonte: AMF