Tenente Martins é eleito presidente do Comdica de Faxinal do Soturno

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Faxinal do Soturno realizou no último dia 11 de janeiro, em reunião via internet, a eleição da nova diretoria da entidade.

Quem assume como presidente pelo biênio 2022/2023 no lugar do assistente social Rafael Francisco da Costa Almeida é o tenente Antonio Marcos Martins Santos (foto), comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno.

Compõe também a nova diretoria a assistente social Tatiana Nunes Pedroso, integrante do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), como vice-presidente, e Cátia Coradini, representando o Hospital de Caridade São Roque, como secretária.