Temporal destelha casas em São João do Polêsine

O temporal que atingiu a região na tarde de quinta-feira, dia 9, provocou o destelhamento de pelo menos oito residências em São João do Polêsine.

Ainda na tarde ontem, integrantes da Defesa Civil, secretarias de Obras e de Assistência Social e Corpo de Bombeiros estiveram no local para levantamento dos prejuízos e providências para auxiliar as famílias atingidas.

De acordo com o prefeito Matione Sonego, a maioria das residências fica na Vila Ceolin. Uma das residências ficou totalmente destruída, com a queda do telhado e paredes. A família foi retirada do local. Já estão sendo estudadas possíveis soluções para resolver a situação.

Em Faxinal do Soturno a chuva e o forte vento também causaram prejuízos. Além do destelhamento de casas, uma árvore tombou na Rua Ceci Leite Costa e acabou atingindo um veículo. Ninguém ficou ferido e não há registro de desabrigados ou desalojados.