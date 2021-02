Temporada de Verão no Balneário das Tunas encerra no próximo domingo

Está agendado para o próximo domingo, dia 28, o encerramento da temporada de Verão 2020/2021 do Balneário das Tunas, em Restinga Sêca.

Em razão dos cuidados de prevenção ao Coronavírus, não foram realizados eventos que pudessem gerar aglomerações. Mesmo assim, moradores e veranistas puderam aproveitar as belezas naturais e a infraestrutura oferecida aos visitantes.

Durante toda a temporada, os resultados dos testes de balneabilidade do Rio Vacacaí emitidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) sempre apresentaram condições favoráveis para o banho. Assim como nos anos anteriores, o local contou com a presença de guarda-vidas e policiais da Brigada Militar.

Nesta temporada, a administração do Balneário das Tunas está a cargo de Henrique Bock, que é o atual diretor de Esportes da Restinga Sêca. “Foi uma temporada completamente diferente, muito calmo e tranquilo. Prevaleceu aquelas pessoas que vieram para um isolamento, com acampamentos mais restritivos. Conseguimos de uma forma bem tranquila evitar as aglomerações. Agradeço a todos que atuaram nesta temporada no balneário”, enfatizou Bock em entrevista á Rádio Integração.