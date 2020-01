Tarde de acidente de trânsito na RSC-287, em Restinga Sêca

Registrado por volta das 15h40min desta segunda-feira, dia 13, um acidente de trânsito na RSC-287, na localidade de São Sebastião, interior de Restinga Sêca.

Segundo testemunhas, um veículo Saveiro, com placas de Restinga Sêca, saiu da pista e deixou o condutor e uma passageira com pequenas lesões. Em razão do acidente, o veículo teve um princípio de incêndio.

Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atende a ocorrência neste momento e aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).