Em entrevista ao programa Viajando com o Wilson da Rádio Integração na tarde desta quarta-feira, dia 18, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, informou sobre o primeiro caso de suspeita de coronavírus em Restinga Sêca. A suspeita já foi comunicada a Vigilância Epidemiológica do Estado.

De acordo com o prefeito, a pessoa procurou uma Unidade de Saúde na manhã desta quarta-feira, com algumas sintomas da doença. Foi coletado material para teste, que será encaminhado a Porto Alegre. O resultado deve sair em até sete dias.

A pessoa, que está em isolamento doméstico, informou que teve contato com pessoas do estado de São Paulo.

O prefeito Paulinho anunciou também alteração do decreto de medidas para prevenção do Covid-19.

* Atendimentos psicológicos pela Secretaria Municipal de Saúde estão SUSPENSOS.

* Atendimentos odontológicos somente casos de URGÊNCIA.

Por orientação do Instituto Geral de Perícias do Estado – IGP -, ficam suspensas por 15 dias as confecções de Carteiras de Identidades em todos os postos de atendimento do Estado.

Com exceção dos profissionais de área da Saúde, todos os demais servidores com mais de 60 anos e com problemas de saúde, estão dispensados de exercer suas atribuições nos locais de trabalho.

Também Foi criado um Comitê formado por membros das secretarias de Saúde, Educação, Administração, Finanças e Gabinete e também por um profissional médico e de enfermagem, para auxiliar na tomada de próximas decisões.

O prefeito solicitou a comunidade para que colabore com ações e medidas para evitar a propagação da doença.