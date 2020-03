Suspeita de coronavírus em Faxinal do Soturno não se confirma

A suspeita de que havia uma pessoa infectada com o coronavírus em Faxinal do Soturno não se confirmou. Conforme o secretário municipal da Saúde, Lourenço Moro, na manhã desta quinta-feira, dia 12 de março, chegou o resultado do exame feito na terça-feira, dia 10, pela mulher com menos de 50 anos, que tinha viajado com o marido para Roma, na Itália, no dia 30 de janeiro, retornando no dia 25 de fevereiro.

O resultado, segundo o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen) foi negativo para coronavírus.

A mulher havia apresentado sintomas de gripe como coriza, tosse e dor de garganta, depois que retornou da viagem. Porém, não foi necessário o tratamento medicamentoso, nem internação hospitalar. O marido dela também foi monitorado, mas não teve nenhum sintoma.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno