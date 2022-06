Supermercado Cotrisel lança a ação“Rancho Popular” com preços mais acessíveis para todos

Nas últimas semanas, uma equipe do Supermercado Cotrisel esteve reunida para discutir alternativas, a fim de amenizar o impacto do aumento do preço dos itens de supermercado para a população. Dessa forma, o Supermercado Cotrisel lançou na manhã de 02 de junho de 2022, a ação “Rancho Popular Cotrisel”.

A ação conta com três opções de cestas básicas, trazendo preços mais acessíveis do que o valor de gondola. O Rancho Popular conta com a Cesta Básica tradicional no valor de R$ 85,75. O já conhecido Sacolão Econômico, com mais de 40 itens por R$ 288,99. E o Sacolão Econômico Especial, o tradicional sacolão, mais uma caixa de leite com 12 unidades de 1 litro por R$ 344,19.

Para a direção do Supermercado Cotrisel, o bem-estar dos clientes é a principal motivação para que os supermercados continuem diariamente abrindo as portas de todas as unidades. A Cotrisel, exercendo seu papel como cooperativa, entende o momento econômico difícil que muitos estão passando e busca proporcionar aos clientes dos supermercados produtos básicos de uso diário, com preços mais acessíveis, sem deixar de lado a qualidade.

Segundo o Gerente de Varejo, Mauro Figueira “o cliente é nossa razão de existir, o Supermercado Cotrisel está unido com a comunidade, buscando um propósito maior que o lucro, cooperando sempre para o desenvolvimento da cidade, geração de empregos e satisfação de todos que adquirem produtos em nossas unidades.”

As três opções de cestas básicas podem ser compradas diretamente na Rede de Supermercados Cotrisel em São Sepé, Restinga Sêca, Vila Nova do Sul e Formigueiro. Em São Sepé a compra pode ser realizada pelo site ou aplicativo, via Whatsapp ou até mesmo por telefone. Além da facilidade de comprar produtos essenciais por um preço menor, o cliente poderá receber gratuitamente em sua casa.

Acesse o link para conhecer as opções do Rancho Popular Cotrisel:https://supercotrisel.com.br/loja/cestas-basicas-cotrisel-835/

Fonte: Cotrisel