Supermercado Cotrisel de Formigueiro recebe alvará para comercialização de produtos de origem animal

Na manhã desta terça-feira, dia 5 de janeiro, o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, acompanhado do gerente da Unidade Cotrisel de Formigueiro, José Antônio Roso Vieira, esteve visitando a Prefeitura Municipal de Formigueiro.

Na oportunidade, os representantes da cooperativa foram recebidos pelo prefeito municipal, Jocelvio Cardoso, o Xirú, e pelo vice-prefeito, Gilson Murilo Severo. Durante a conversa o presidente da Cotrisel falou sobre a expectativa de uma das maiores safras de arroz, prevista para o ano de 2021 e a comemoração pela chuva que chegou hoje na região.

Ao final da reunião, o prefeito do município entregou aos representantes da Cotrisel um alvará que permite a comercialização de produtos de origem animal, como: embutidos, charque e linguiça no Supermercado Cotrisel de Formigueiro. O alvará é o terceiro emitido no município através do SIM (Serviço de Inspeção Municipal).

Fonte: Cotrisel

Fotos: Prefeitura de Formigueiro