Subestação de energia do Hospital Dr. Pedro Jorge Calil de Formigueiro já está em funcionamento

O Hospital Dr. Pedro Jorge Calil e a Unidade Básica de Saúde (UBS) Central tiveram um acréscimo no fornecimento de energia elétrica. Isso porque a subestação de energia construída no local já está em funcionamento. A ligação ocorreu no último dia 22 de abril. Agora, está sendo realizado o trabalho de distribuição interna, conforme a demanda de cada setor.

A subestação era uma necessidade antiga da saúde do município, e possibilita a instalação de novos equipamentos, que até então não conseguiam operar por falta da capacidade no fornecimento elétrico. Além disso, as residências vizinhas também foram beneficiadas, pois sofriam constantemente com quedas de energia.

A entrega da subestação ocorreu em janeiro deste ano, no valor de quase R$ 44 mil. Com a instalação de um transformador 112,5 kVA, o hospital e a UBS agora recebem energia em média tensão (13.800V). Além disso, foi feito um painel de medição indireta em baixa tensão.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro