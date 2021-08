Sub-comandante dos Bombeiros do Estado realiza visita ao 5º PelBM de Restinga Sêca

O 5º Pelotão de Bombeiro Militar (5º PelBM) de Restinga Sêca recebeu no final da manhã desta segunda-feira, dia 2, a visita do coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, sub-comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

A vinda na Região Central do Estado é em razão para sua participação em um evento de certificação de cães de busca e salvamento em Santa Maria, quando aproveitou a oportunidade para conhecer a estrutura e militares que atuam no pelotão restinguense. “O pelotão está bem equipado. Desde a emancipação da Brigada Militar nós temos investido fortemente na aquisição de novas viaturas e equipamentos. Esse plano de investimentos do Corpo de Bombeiros vai prosseguir, pois já temos recursos empenhados”, pontua o coronel Luiz em entrevista à Rádio Integração.

O sub-comandante foi recepcionado pelo tenente-coronel José Carlos Sallet de Almeida e Silva, comandante do 4º Batalhão de Bombeiro Militar (4º BBM) de Santa Maria; e pelo tenente Alexandre Andrade de Sena, comandante do 5º PelBM, além da presença de Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Sêca.

Durante a visita do coronel Luiz, foi realizada uma formatura militar, onde ele teve um contato mais direto com o efetivo do município e pode repassar algumas informações aos militares.