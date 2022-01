STR de Nova Palma completará 60 anos no mês de julho

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Nova Palma está mobilizado para comemorar neste 2022 os 60 anos de fundação. Para isso, uma série de atividades deverá ser realizada caso os protocolos de prevenção ao Covid-19 permitam a idealização dos eventos.

Com muitas conquistas ao longo dos últimos anos, quando praticamente o agricultor não era reconhecido e, aos poucos, buscou o seu espaço, o objetivo da diretoria do sindicato é poder criar uma programação para não deixar a importante data passar em branco. Além disso, são observadas todas as recomendações em relação ao Covid-19 para a realização ou não dos eventos.

“No dia 2 julho 1962 foi a data que 155 agricultores e agricultoras se reuniram aqui em Nova Palma, na Praça Central, e aprovaram a criação do nosso sindicato. São 60 anos. Não são 60 meses e nem 60 dias. Então, neste período, a nossa entidade sempre esteve à frente das lutas e de tudo aquilo que pode trazer de melhorias e benefícios para a nossa categoria”, enfatizou Pedro Uliana, presidente do STR de Nova Palma, em entrevista à Rádio Integração acrescentando que a agricultura familiar, hoje, é vista como a grande produtora.

Uma das ações que já iniciou para celebrar a data é a entrega de uma caneca comemorativa dos 60 anos. Ela é destinada aos associados e também aposentados em forma de lembrança e valorização de todo o trabalho desenvolvido em prol dos agricultores do município.