Sport Clube Secco comemora seus 100 anos de fundação

O Sport Clube Secco de Restinga Sêca comemora no próximo dia 20 de setembro, seus 100 anos de fundação, sendo uma das agremiações esportivas amadoras mais antigas em atividades no estado.

Em função da pandemia do coronavírus e a proibição das atividades em grupo, as festividades ficaram restritas. A comemoração será no próprio dia 20 de setembro, a partir das 9h, com carreata alusiva ao centenário, saindo da sede do clube e percorrendo várias ruas da cidade. Das 11h às 17h, a comunidade poderá conferir a exposição de fotos, troféus, camisetas e outras fontes da história dos 100 anos da entidade, com visitação respeitando as normas do Ministério da Saúde. Durante a exposição também serão realizadas lives com os visitantes.

Além disso, desde o dia 15 de agosto o Sport Clube Secco vem realizando o projeto “Pela nossa história”, com lives nas tardes de sábado, com vídeos de fotos e entrevistas de ex-atletas, dirigentes e pessoas contando um pouco da trajetória do clube, evidenciando o lema do centenário: ‘Carregando em nossa bandeira o carinho de muitas gerações’.