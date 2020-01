Sorteio da promoção Natal de Prêmios da Acisat de São João do Polêsine ocorre neste domingo

Está agendado para este domingo, dia 19, a partir das 16h, na Praça João Luiz Pozzobon, o sorteio da promoção Natal de Prêmios da Associação Comercial, Industrial, Serviços, Agricultura e Turismo (Acisat) de São João do Polêsine.

Lançada no dia 24 de outubro, a campanha conta com a participação de mais de 40 empresas do município, onde a cada R$ 50,00 em compras nos estabelecimentos comerciais conveniados do município, o consumidor concorre a vale-compras que vão de R$ 200,00 a R$ 600,00.

Para o dia do sorteio está programada a apresentação da banda NR86, de Agudo. O show é gratuito, junto a Praça Matriz, e em caso de chuva será realizado no Centro de Eventos.