Solenidade de inauguração marca homenagem ao Dr. Adroaldo Fiori em Nova Palma

Foi realizada na sexta-feira, dia 23 de outubro, no Posto de Saúde da sede do município de Nova Palma, a inauguração da placa que homenageia o Dr. Adroaldo Carús Fiori, que terá seu nome eternizado batizando a UBS da cidade.

Foi uma cerimônia marcada pela emoção dos familiares, amigos e colegas do Dr. Adroaldo, que se fizeram presentes na solenidade e que acompanharam por mais de 30 anos o seu trabalho na área da saúde e da política em Nova Palma.

Nascido em Santa Maria em 21 de março de 1950, o médico recém formado chegou em Nova Palma aos seus 23 anos em 1974, onde logo depois se casou com Lenara Fiori e com quem teve seus 5 filhos (Karine, Leonaldo, Cintia, Luiz Alfredo e Paulo Henrique). Atuou como médico em seu consultório particular, na Unidade Básica de Saúde e no Hospital Nossa Senhora da Piedade, ainda foi vereador por três mandatos e presidente da Câmara por duas vezes, quando chegou a assumir a prefeitura como interino.

Recebeu em 2004 o título de Cidadão Novapalmense e veio a falecer precocemente em 17 de setembro de 2005 aos 55 anos.

Extremamente apaixonado por Nova Palma, dedicou mais de 30 anos da sua vida aos cuidados da saúde dos novapalmenses, deixando um legado de trabalho, dedicação e humanidade na área da saúde do município.

Texto e imagens: Nilton Leotte