Società Amici D’Itália Polesani Nel Mondo de São João do Polêsine completa 20 anos

Nesta sexta-feira, dia 30 de outubro a Società Amici D’itália Polesani Nel Mondo completa 20 anos de sua fundação no município de São João do Polêsine, sempre trabalhando em prol da cultura italiana, cultivando as raízes e não deixando que se percam os mais belos costumes que foram deixados pelos antepassados.

A Associação Italiana de São João do Polêsine vem realizando muitas atividades na comunidade, tais como, participa ativamente da Festa Regional do Arroz, promove o Festival do Gelado e da Pizza, realiza o jantar anual Cena all’italiana, realiza projetos de intercâmbios, possui uma equipe de jovens dedicados que com certeza darão continuidade neste lindo trabalho e participa nos eventos das demais associações italianas da região da Quarta Colônia.

“Devido a situação atual com a pandemia do Covid-19 as atividades que estavam sendo programas para o aniversário da Società foram suspensos”, explica Guilherme Rosso, diretor de Eventos da Società.

A atual diretoria da Società agradece imensamente todos os sócios, diretorias anteriores que administraram e aquelas pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para o crescimento da entidade dentro do município de São João do Polêsine.

Confira no vídeo as mensagens de alguns membros da diretoria, associados e colaboradores da entidade.