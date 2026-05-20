Sociedade de Bolão São Miguel, de Restinga Sêca, irá inaugurar quatro novas pistas de bolão

A Sociedade de Bolão São Miguel, na comunidade de São Miguel, interior de Restinga Sêca, irá inaugurar no próximo dia 6 de junho quatro novas pistas de bolão. Na ocasião, ocorrerá ato solene e Torneio de Inauguração.
Depois de meses de trabalho e dedicação, a obra de ampliação do prédio e construção das novas pistas foi finalizada. Conforme a diretoria, “as nossas novas canchas chegam para proporcionar mais conforto, qualidade e estrutura para atletas, visitantes e para todos que fazem parte dessa trajetória construída ao longo de gerações”.
O ato de inauguração, que será transmitido pela Rádio Integração, está marcado para iniciar às 10h, seguindo com a programação ao longo do dia, bem como torneio que seguirá até o dia 19 de junho.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Dia 06/06 – Sábado
9h – Recepção
10h – Solenidade de inauguração
11h – Solenidade de apadrinhamento das canchas
12h – Almoço
13h30min – Início do Torneio de Inauguração
O torneio será individual, dividido nas categorias:
• Masculino Livre, Veteranos (+50) e Melhor Idade (+60)
• Feminino Livre, Veteranas (+50) e Melhor Idade (+60)
• Duplas Masculino, Duplas Feminino e Casais
– O valor da inscrição será R$ 30,00 por passada para as categorias individuais e R$ 50,00 para as duplas e casais
– Cada categoria terá sua premiação, de acordo com a quantidade de inscrições
– Cada passada será válida para uma única categoria, que deverá ser escolhida no momento da inscrição
– Não haverá limite de passadas
Dia 07/06 – Domingo
13h30min – Continuação do Torneio de Inauguração
18h – Entrega da premiação aos campeões
Dias 10 e 11/06 (À noite)
Torneio Feminino entre Equipes
Dias 16, 17, 18 e 19/06 (À noite)
Torneio Masculino entre Equipes