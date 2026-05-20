Sociedade de Bolão São Miguel, de Restinga Sêca, irá inaugurar quatro novas pistas de bolão

A Sociedade de Bolão São Miguel, na comunidade de São Miguel, interior de Restinga Sêca, irá inaugurar no próximo dia 6 de junho quatro novas pistas de bolão. Na ocasião, ocorrerá ato solene e Torneio de Inauguração.

Depois de meses de trabalho e dedicação, a obra de ampliação do prédio e construção das novas pistas foi finalizada. Conforme a diretoria, “as nossas novas canchas chegam para proporcionar mais conforto, qualidade e estrutura para atletas, visitantes e para todos que fazem parte dessa trajetória construída ao longo de gerações”.

O ato de inauguração, que será transmitido pela Rádio Integração, está marcado para iniciar às 10h, seguindo com a programação ao longo do dia, bem como torneio que seguirá até o dia 19 de junho.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Dia 06/06 – Sábado

9h – Recepção

10h – Solenidade de inauguração

11h – Solenidade de apadrinhamento das canchas

12h – Almoço

13h30min – Início do Torneio de Inauguração

O torneio será individual, dividido nas categorias:

• Masculino Livre, Veteranos (+50) e Melhor Idade (+60)

• Feminino Livre, Veteranas (+50) e Melhor Idade (+60)

• Duplas Masculino, Duplas Feminino e Casais

– O valor da inscrição será R$ 30,00 por passada para as categorias individuais e R$ 50,00 para as duplas e casais

– Cada categoria terá sua premiação, de acordo com a quantidade de inscrições

– Cada passada será válida para uma única categoria, que deverá ser escolhida no momento da inscrição

– Não haverá limite de passadas

Dia 07/06 – Domingo

13h30min – Continuação do Torneio de Inauguração

18h – Entrega da premiação aos campeões

Dias 10 e 11/06 (À noite)

Torneio Feminino entre Equipes

Dias 16, 17, 18 e 19/06 (À noite)

Torneio Masculino entre Equipes