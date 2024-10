Soberanas de Agudo divulgam a 26ª Festa do Moranguinho e da Cuca no 3º Encontro Estadual de Soberanas

Na última sexta-feira, dia 11, as soberanas de Agudo participaram do 3º Encontro Estadual de Soberanas, inserido na programação da 39ª Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. A Rainha Suelen Seibert e as Princesas Katheryne Dickow Muller e Ketlin Schmengler representaram Agudo com orgulho, promovendo não apenas o município, mas também a 26ª Festa do Moranguinho e da Cuca, que ocorrerá de 31 de outubro a 3 de novembro.

Durante o evento, as soberanas interagiram com outras representantes de diversas cidades, compartilhando experiências e fortalecendo laços culturais. Com um sorriso contagiante, Suelen, Katheryne e Ketlin enfatizaram a importância da Festa do Moranguinho e da Cuca, que celebra a produção local de morangos e a tradicional cuca, atraindo visitantes e fomentando o turismo na região.

As soberanas, ao unirem esforços para promover Agudo, demonstram não apenas seu compromisso com a cultura local, mas também o papel vital que as festividades desempenham na união da comunidade e na atração de turistas. O encontro foi uma vitrine para as riquezas culturais do estado, e as soberanas de Agudo se destacaram pela dedicação em divulgar suas tradições.

Fonte: Prefeitura de Agudo