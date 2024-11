Sistema Estadual de Museus e Unesco realizam simulações de salvamento de acervos em Dona Francisca

O Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul (SEM/RS), da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), uniu-se à Organização das Nações Unidas (ONU), para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no planejamento de quatro simulações de salvamento de acervos culturais que são realizadas entre os dias 14 e 22 de novembro, em diferentes cidades do Estado. As atividades integram a iniciativa internacional Fundo de Emergência do Patrimônio e serão orientadas pela restauradora Isis Fófano, do Palácio Piratini, e pela museóloga Aline Escandil, especializadas em técnicas de preservação de acervos.

A primeira simulação ocorreu na última quinta-feira, dia 14, no Parque Municipal Obaldino Benjamin Tessele, em Dona Francisca. A ação contou com 17 participantes, todos profissionais de museus e equipes culturais que vêm participando das capacitações on-line da Unesco desde o dia 29 de outubro.

Para Doris Couto, coordenadora do SEM/RS, “a ação é essencial para descentralizar o preparo das equipes, permitindo uma resposta mais rápida e técnica em casos de emergência e minimizando possíveis danos ao patrimônio cultural. Essas simulações representam a oportunidade de salvar acervos com agilidade e técnicas adequadas, evitando danos de maior gravidade,” ressalta.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca