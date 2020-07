Sistema de videomonitoramento de Faxinal do Soturno será inaugurado nesta quarta-feira

Está marcada para a tarde desta quarta-feira, dia 1º de julho, a inauguração do sistema de videomonitoramento de Faxinal do Soturno. O reforço para a segurança do município é resultado de uma parceria da Prefeitura com o Conselho Pró Segurança Pública (Consepro), Poder Legislativo, Poder Judiciário e Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis).

A solenidade inicia às 15h, na sede da Brigada Militar, apenas para convidados, respeitando os cuidados de prevenção ao Coronavírus, com transmissão da Rádio Integração pelos 98.5 FM e também Facebook. Além das autoridades municipais, estará presente o tenente coronel Cleberson Braida Bastianello, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada de Santa Maria.

O sistema de videomonitoramento conta com 18 câmeras, que já estão instaladas e transmitindo as imagens para a Brigada Militar, onde ficam armazenadas por até 30 dias. Destas câmeras, 15 são apenas de gravação de imagens, duas também fazem leitura de placas e uma é do tipo Speed Drone, com capacidade de girar 360° e zoom de aproximação de 25 vezes, com alcance de até 200 metros, além da gravação no escuro.

Os locais que receberam as câmeras foram escolhidos em conjunto pela Brigada Militar e Polícia Civil, com o intuito de monitorar pontos estratégicos do município. O investimento total é de aproximadamente R$ 75 mil, sendo R$ 20 mil da Prefeitura, R$ 35 mil do Poder Judiciário e R$ 20 mil da Acis.

Confira os locais:

– Praça Vicente Pallotti;

– Bar da Frida, em frente ao CFC Uliana;

– Avenida Vicente Pigatto, em frente à Viaggio Tur, com leitura de placa;

– Casa Paroquial, ao lado da Igreja Matriz;

– Santuário do Bosque, ao lado da Capela;

– Santuário do Bosque, na entrada;

– Imediações da Prefeitura;

– Imediações do Posto de Saúde;

– Sicredi;

– Lancheria Big Dog, ao lado da Lotérica;

– Rodoviária;

– Imediações da Escola Paulo Freire;

– Fórum novo, ao lado da Escola Beija-Flor;

– Santos Anjos, em frente ao Posto de Saúde, com leitura de placa;

– Imediações do cemitério;

– Cemitério;

– Imediações da Ciretran;

– Imediações da Brigada Militar.

Cercamento eletrônico

Além das 18 câmeras do sistema de videomonitoramento, está prevista a instalação de mais cinco câmeras de cercamento eletrônico. Os recursos são provenientes da Consulta Popular de 2018/2019, no valor de R$ 55 mil, com contrapartida de 20% da Prefeitura. O processo está em fase de licitação.

Confira os locais:

– Entrada da cidade, na lombada antes da Fiat;

– Rua Gaspar Martins, no trevo de acesso à Nova Palma e Ivorá;

– RS 149, na Rua Almiro Pedro Cioccari, na saída para Nova Palma;

– Rua Santo Antônio, na saída para a Linha São Luiz;

– Rua Alberto Pasqualine, no Parque de Eventos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno