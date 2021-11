Sistema de rastreamento veicular começa a ser implantado em frota da Prefeitura de Agudo

Na última quarta-feira, dia 10, começou a ser implantado em veículos da Prefeitura de Agudo o sistema de rastreamento veicular.

O serviço de rastreamento via GPS, em tempo real, deu-se a partir de licitação, e irá monitorar até 67 veículos e máquinas da Prefeitura. Por meio da instalação de um software de rastreamento, cada veículo será monitorado via internet, com a localização, rota realizada e posicionamento via satélite do veículo.

Esse novo mecanismo visa auxiliar a Administração Municipal, além de dar mais segurança aos servidores e aos munícipes que utilizam os veículos diariamente. Além disso, também auxilia na prevenção de roubos, furtos e demais eventos que possam causar perdas ou danos ao patrimônio público.

Fonte: Prefeitura de Agudo