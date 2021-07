Sistema de rastreamento será instalado em veículos da Prefeitura de Agudo

Os veículos da Prefeitura de Agudo estão próximos de ter rastreamento via GPS, em tempo real. A licitação nº 024/2021 visa contratar empresa para prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de até 67 veículos e máquinas do Poder Executivo.

Através da instalação de um software de rastreamento, cada veículo poderá ser monitorado via internet, com a localização, rota realizada e posicionamento via satélite do veículo.

Esse novo mecanismo visa auxiliar a administração municipal, além de dar mais segurança aos servidores e aos munícipes que utilizam os veículos diariamente.

Também, com a implementação dos dispositivos, está prevista a diminuição das despesas com combustível e com manutenção dos veículos, garantindo maior vida útil da frota e eficiência na prestação dos serviços públicos, além de controle do regime de trabalho.

Conforme a Administração Municipal, esta é uma das ações planejadas para modernização e inovação da gestão do município.

O rastreamento também auxilia na prevenção de roubos, furtos e demais eventos que possam causar perdas ou danos ao patrimônio público. Outro benefício do sistema será o envio de e-mail quando o veículo estiver em excesso de velocidade e uso fora do horário de expediente e/ou fim de semanas/feriados.

Fonte: Prefeitura de Agudo