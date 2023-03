Sindicatos Rurais participam de reunião em São Sepé

Fotos: Francisco Bolzan/Rádio Integração

Na última sexta-feira, dia 3, ocorreu no Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Sepé, uma reunião com a presença de 15 Sindicatos Rurais da região. Evento contou também com a presença da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Na pauta do encontro, que teve a presença de Gedeão Pereira, presidente da Farsul, estava a apreciação sobre a atual situação da pecuária, tabela do Imposto Territorial Rural (ITR), segurança rural, estiagem, endividamento, seguro e crédito rural, entre outros.

“Estamos vivendo um momento absolutamente conturbado para o cenário rural brasileiro. Existe uma grande dificuldade, sim, em tudo isso que está acontecendo no país e os nossos sindicatos, dentro desta nova ótica, estão se adaptando aos novos momentos por que, na realidade, o agronegócio brasileiro é fundamental à sobrevivência do país. Não existe setor na economia brasileira mais importante que o nosso agronegócio, pois estamos do Oiapoque ao Chuí fazendo agricultura”, destacou o presidente Gedeão em entrevista à Rádio Integração.