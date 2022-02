Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Polêsine atenderá provisoriamente em novo endereço

Foto: Marcelo Rodrigues/Rádio Integração

Nesta terça-feira, dia 8, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de São João do Polêsine informou que a partir da próxima semana estará atendendo os associados e comunidade em novo endereço.

Durante entrevista à Rádio Integração, Alide Ceolin, secretária da entidade, informou que na próxima segunda-feira, dia 14, o STR estará atendendo na Av. São João, esquina com a Rua Elisa Sonego, no prédio da antiga Loja Alfredo. Conforme Alide, a mudança é provisória, por cerca de 15 dias, em razão da reforma que será realizada na atual sede localizada na Rua Silvio Ferrom, nº 1447 (foto).

Outra mudança no STR polesinense é no atendimento. Em razão da contenção de despesas e a atual situação financeira da entidade, o atendimento ocorre somente das 13h30min às 17h. “Se nossa situação financeira melhorar, retornaremos com o atendimento durante todo o dia”, declarou Alide.