Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Restinga Sêca irá comemorar 60 anos de fundação

Atual diretoria do STR de Restinga Sêca

No próximo dia 19 de agosto o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Restinga Sêca irá completar os 60 anos de fundação. Para marcar a data, uma programação é organizada por parte da diretoria da entidade.

Em entrevista ao vivo na Rádio Integração, José Solon da Silva, presidente do STR restinguense, relembrou alguns momentos do sindicato desde a fundação: “Aqui em Restinga Sêca foram 121 sócios fundadores. Pretendemos, em breve, visitar os que estão vivos, que são bem poucos. Há 60 anos foi criada esta entidade para amparar aquele grande número de pessoas que moravam na área rural e não tinha se quer um direito e, neste período, foram conquistados muitos direitos”.

Conforme Solon, muitas pessoas passaram pela diretoria do sindicato e deixaram seus legados e, por isso, a entidade deve estar cada vez mais mobilizada para que nenhum direito adquirido seja retirado.

Sobre a programação festiva de aniversário, o presidente informou que já tem a parceria da Prefeitura de Restinga Sêca para realizar o evento no mês de agosto, claro, levando em consideração a situação da pandemia do Covid-19 nesta oportunidade. Com atividades a serem realizadas no Centro de Eventos, haverá almoço festivo, quando uma entidade beneficente será a responsável pela preparação, também uma “Ação entre amigos”, entre outras que serão definidas nos próximos meses.

“Temos que comemorar, sim. Completar 60 anos de uma entidade sindical são poucos que chegam lá”, finalizou Solon.