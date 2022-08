Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Restinga Sêca completará 60 anos nesta sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Restinga Sêca completará 60 anos de fundação nesta sexta-feira, dia 19. Entidade sindical atualmente tem como presidente José Solon da Silva.

Para marcar o aniversário, está agendado para este sábado, dia 20, no Salão da Comunidade Evangélica Luterana de São Miguel, interior do município, um evento comemorativo pela data. Na programação está às 9h a recepção; 10h o pronunciamento das autoridades, bênção ecumênica e exibição de um vídeo institucional da entidade; às 12h almoço com risoto, galeto, cucas, saladas e sortida copa ao valor de R$ 15,00 e show com Julian Silva e convidados. Também haverá sorteio de prêmios pela parte da tarde.

Os interessados em participar do almoço deverão realizar reserva na sede do sindicato até esta quinta-feira, dia 18.