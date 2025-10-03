OUVIR A RÁDIO
Facebook Instagram
Previous
Next
MAIS NOTÍCIAS

Simulado de Evacuação da Usina Dona Francisca será realizado no dia 22 de outubro

No próximo dia 22 de outubro, às 10h, será realizado o Simulado de Evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS) da Usina Dona Francisca. A atividade acontecerá no próprio local, abrangendo os municípios de Dona Francisca, Nova Palma e Agudo, em parceria com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e as prefeituras locais.

O exercício está em conformidade com o Plano de Ação de Emergência da Usina e tem como objetivo preparar a comunidade para agir de forma correta em situações de evacuação. Durante o simulado, haverá o acionamento das sirenes de alerta, mas não houve qualquer alteração nas condições de segurança da barragem.

Em caso de emergência real, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.

Fonte: Prefeitura de Agudo

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Rádio Integração FM 98,5

Rua Augusto Rossi, 316
Restinga Sêca/RS

Fone/Fax: (55) 3261 1030  |  3261.1270  |  3261 1707

radio-integracao@hotmail.com

OUÇA A RÁDIO NO SEU SMARTPHONE

Android Apple