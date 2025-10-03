Simulado de Evacuação da Usina Dona Francisca será realizado no dia 22 de outubro

No próximo dia 22 de outubro, às 10h, será realizado o Simulado de Evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS) da Usina Dona Francisca. A atividade acontecerá no próprio local, abrangendo os municípios de Dona Francisca, Nova Palma e Agudo, em parceria com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e as prefeituras locais.

O exercício está em conformidade com o Plano de Ação de Emergência da Usina e tem como objetivo preparar a comunidade para agir de forma correta em situações de evacuação. Durante o simulado, haverá o acionamento das sirenes de alerta, mas não houve qualquer alteração nas condições de segurança da barragem.

Em caso de emergência real, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199.

Fonte: Prefeitura de Agudo